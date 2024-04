شكرا لقرائتكم خبر عن سامى الشيخ من كريم لـ برزك أميد فى الحشاشين بدراما رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لمع الفنان سامى الشيخ بشخصية برزك أميد التابع لـ حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، الذى يلعب دوره النجم كريم عبد العزيز فى مسلسل الحشاشين ويعرض ضمن دراما رمضان 2024.

بداية شخصية برزك أميد كانت من خلال السجان الذى يقف فى وجه الصباح بشدة وقوة، لم تلمح عن تحوله بعد محادثة بسيطة مع السجين، إلا أن الشيخ حسن الصباح تمكن من تقديم تقلبات الشخصية بتمكن ملحوظ ويشهد له، حيث تحول من سجان إلى مريد وتابع وحبيب لـ حسن الصباح في مشهد لم تطل مدته أكثر من دقائق.

ومع سير الحلقات نجد تحول سامح الشيخ الكبير الذى برع فى تقديم الأكشن، ليظهر فى خلال مسلسل الحشاشين ممسكا بالسيف، ويبرز مهاراته فى استخدامه، ومهاراته القتالية أيضا.

ومن ثم تمكن الشيخ من إقناع المشاهدين أنه نضج تمثيليا بشكل كبير بعد عدد كبير من الأعمال العالمية والمحلية التي شارك فيها، إلا أن شخصية كريم التى قدمها فى الجزء الأول من مسلسل "حكايات البنات" كانت من الشخصيات العالقة فى أذهان المشاهدين منذ عرض العمل فى 2012، ومع كل ظهور جديد للشيخ يظل هذا الدور من أكثر الأدوار التى تعاد من جديد فى ذاكرة المشاهدين.

ومع تتابع الحلقات تمكن أميد من الفوز بـ الصباح، ليؤكد الأخير أنه لا يزال لا يعرف من سيكون الخليفة من بعده، ولكن تكشف الأحداث أن اميد هو الأقرب إلى هذه المكانة عند الصباح، وبالتأكيد ستبرز شخصية أميد فى الحلقات المقبلة من الحشاشين.

سامى الشيخ هو ممثل مصري، مقيم ما بين لوس أنجلوس والقاهرة، كانت بدايته الفنية عام 2007 حين شارك في المسلسل الشهير (The Big Bang Theory)، شارك بعدها في العديد من الأعمال الأمريكية، والتي من أبرزها فيلم (Transformers : Dark of the Moon) عام 2011، قبل أن يأتي إلى مصر ويشارك في مسلسل (حكايات بنات) عام 2012، ثم مسلسل (ستائر الخوف) عام 2014.

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 17، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



