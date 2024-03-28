ميرنا وليد - بيروت - تصدر المسلسل الرمضاني "خالد نور وولده نور خالد" الترند، مع انطلاق عرض الحلقات الأولى منه في الجزء الثاني من موسم دراما رمضان 2024.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة غير تقليدية، إذ يجتمع الأب وابنه في نفس العمر بسبب حدوث فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل الأب به ، وتتوالى الأحداث ويتخللها الكثير من المشاهد الكوميدية والأحداث الشاخرة.

ونالت الحلقات الأولى من المسلسل إعجاب المشاهدين الذين تفاعلوا معه عبر السوشيال ميديا، وأعربوا عن إعجابهم بقصته الفريدة ومشاهده الكوميدية.

ومسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج محمد أمين، وبطولة عدد من الممثلين منهم: كريم محمود عبد العزيز، شيكو، آيه سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي.

كانت هذه تفاصيل خبر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" يتصدر الترند بقصته غير التقليدية وأحداثه المشوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.