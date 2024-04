شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 18.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، بطولة النجم أحمد مكى على قناة ON فى تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وتغزلت فروحة – دنيا سامى خلال أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، في جونى- أحمد مكى موضحة إعجابها به، وصرحت لمربوحة ابنت عمتها أنها تحب جونى وتريد الزواج منه كما أنها تحب أن تظل في الدوار.

وتحدث جونى مع مربوحة بأنه يريد فتح مشروع جديد ويريد منها أن تقنع الكبير، كما أقنعت فروحة العترة أن يسرق لاب توب المدرسة من أجل تعديل نتيجته فى الامتحان.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

