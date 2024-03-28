بث رسالة صوتية من الملك تشارلز بمناسبة "خميس العهد" لتغيبه بسبب المرض-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وجه الملك تشارلز الثالث إلى شعبه رسالة سجلت في وقت سابق من هذا الشهر وبُثت خلال قداس في كاتدرائية ورسستر بوسط إنكلترا بمناسبة "خميس العهد" الذي غاب عنه بسبب مرضه.



وتضمن الرسالة قراءة الملك بعضاً من نصوص الكتاب المقدس، وأضاف :"نحن منعمون بجميع الخدمات المختلفة المتوفرة من أجل رفاهيتنا في هذا البلد".

وتابع: "لكن فضلاً عن هذه المنظمات وموظفيها المتفانين، نحتاج بشكل كبير إلى أولئك الذين يمدّون لنا يد الصداقة، لا سيما في وقت الحاجة ونستفيد من وجودهم".

وحضرت الملكة كاميلا قداس "خميس العهد" نيابة عن الملك تشارلز مثلما فعلت في فعاليات أخرى في الآونة الأخيرة.

وقال تشارلز في رسالته: "أشعر بحزن بالغ لأنني لن أستطيع أن أكون معكم اليوم... القداس في كاتدرائية ورسستر يذكرني بالتعهّد الذي قطعته في بداية مراسم التتويج وهو أن أحذو حذو المسيح بأن أخدم ولا أُخدم... هذا ما حاولت دائما فعله ولا زلت أفعله من كل قلبي".وتم تسجيل الرسالة قبل أن تُصدِر الأميرة كيت، أميرة ويلز وزوجة ابنه الأكبر الأمير ويليام، رسالة فيديو كشفت فيها عن خضوعها للعلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بمرض السرطان في أعقاب خضوعها لعملية جراحية في البطن في كانون الثاني.

ومن المقرّر أن ينضمّ الملك تشارلز إلى أفراد من عائلته في قداس في قلعة وندسور بمناسبة عيد الفصح يوم الأحد وسيكون ذلك أول ظهور علني له في حدث ملكي منذ تشخيص إصابته بالسرطان في شباط.