إليكم صافي ثروة تايلور سويفت وأثمن مقتنياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دخلت نجمة البوب تايلور سويفت حقبة جديدة من الموسيقى من خلال جولتها Eras Tour المستمرة، إذ أصبحت هذه الجولة حدثاً عالمياً استضافته العديد من عروض الملاعب التي بيعت تذاكرها بالكامل في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وأدى الهوس المتزايد بين معجبيها إلى تحقيق نجاح هائل في كل محطة، مما أضاف إلى صافي ثروة تايلور سويفت الكثير من الأموال، لتصبح الآن مليارديرة عصامية رسمياً.

وبعد الكثير من جوائز غرامي وعدد لا يحصى من الأغاني التي تصدرت التطبيقات الموسيقية، تستمر موسيقى سويفت في الحصول على النجاح نفسه في جميع أنحاء العالم، وبفضل كل ذلك، أشارت بلومبرج في أكتوبر الماضي إلى أن صافي ثروة النجمة يبلغ الآن 1.1 مليار دولار أميركي.

ووفقاً للتقرير، فهي «واحدة من الفنانين القلائل الذين وصلوا إلى هذه المكانة على أساس الموسيقى والأداء بمفردهم».

وفي تفصيل صافي ثروة سويفت، قالت بلومبرج إن مبيعات التذاكر إلى جانب الأموال التي حصلت عليها من ألبوماتها شكلت الجزء الأكبر من صافي ثروتها، إذ بلغت قيمة عائدات الموسيقى 400 مليون دولار، بينما قدرت مبيعات التذاكر بمبلغ 370 مليون دولار.

وتشمل المكونات الأخرى لصافي ثروتها 120 مليون دولار من أرباح سبوتيفاي ويوتيوب، و 110 مليون دولار من خمس ممتلكات شخصية.

ومع هذه الثروة الصافية المذهلة، ليس من المستغرب أن تمتلك أيقونة البوب ​​الريفي بالفعل العديد من الأصول باهظة الثمن.

نرصد لكم هنا بعض أغلى الأشياء التي تمتلكها تايلور سويفت:

سجلات جولة Eras والأرباح

قالت بلومبرج إن جولة Eras حققت أكثر من 700 مليون دولار من مبيعات التذاكر للعروض التي تم أداؤها حتى الآن بمتوسط سعر تذكرة 254 دولاراً، وأن حفلاتها الموسيقية الـ 53 في الولايات المتحدة في عام 2023 أضافت 4.3 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

وقُدرت أرباحها الشخصية قبل الضريبة من عروض الحفلات الموسيقية The Eras Tour التي أقيمت حتى الآن بمبلغ 225 مليون دولار، حيث إن هناك أكثر من 70 عرضٍ إضافي.

ألبومات موسيقية وحفلات موسيقية وأفلام ناجحة

أصدرت سويفت أحدث ألبوماتها الكاملة Midnights في أكتوبر 2022، مما أثار ضجة في ساحة الموسيقى العالمية مرة أخرى، وسيطرت على المراكز الأولى في مخططات بيلبورد، وصنعت التاريخ من خلال كونها أول فنانة تحصل على جميع المراكز العشرة الأولى.

وحطم ألبومها «Reputation» لعام 2017 العديد من الأرقام، ولا يزال واحدًا من ألبومات الموسيقى الأكثر مبيعاً على الإطلاق، وباعت ما يقارب من مليوني نسخة، كما حطمت جولتها الموسيقية وقتها الرقم القياسي لتصبح الجولة العالمية الأكثر ربحاً في ذلك الوقت بعد أن حصدت حوالي 345 مليون دولار.

وفي عام 2014، باع ألبومها 1989 أكثر من 3.7 مليون وحدة وحصل على لقب الألبوم الأكثر مبيعاً في ذلك العام.

قصور وشقق فخمة

لدى سويفت محفظة عقارية رائعة من ثمانية عقارات، تبلغ قيمتها حوالي 84 مليون دولار. ويبدو أنها تكن مشاعر عميقة لمدينة نيويورك حيث تمتلك النجمة شقة بنتهاوس فخمة مزدوجة في حي تريبيكا الأكثر فخامة في مانهاتن. وبحسب ما ورد قامت سويفت بتجديد الشقة التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار مقابل 535 ألف دولار، كما أنها تمتلك منزلاً مستقلاً مكوناً من أربعة طوابق في المدينة.

ومحفظة سويفت في لوس أنجلوس مهيبة بالقدر نفسه، إذ في عام 2015، أنفقت حوالي 25 مليون دولار على قصر في بيفرلي هيلز، كان مملوكاً من قبل المنتج السينمائي صمويل غولدوين.

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت سويفت بكثافة في قطاع العقارات في مسقط رأسها ناشفيل، ففي بداية حياتها المهنية، اشترت تايلور البالغة من العمر 20 عامًا شقة بمساحة 301 مترًا مربعًا مقابل ما يقارب من 2 مليون دولار. وفي عام 2011، اشترت قصرًا على طراز النهضة اليونانية بمساحة 465 مترًا مربعًا لوالديها في حي فوريست هيلز شمال الولاية مقابل مبلغ قدره 2.5 مليون دولار. وفي عام 2013، اشترت سويفت قصرها في رود آيلاند المواجه للشاطئ مقابل مبلغ قدره 17.75 مليون دولار.

طائرة خاصة

تعد تايلور سويفت من بين المشاهير الذين يمتلكون طائراتهم الخاصة، حتى أنها امتلكت طائرتين خاصتين – Dassault-Breguet Mystere Falcon 900 و Dassault Falcon 50.

وتتميز الطائرات ذات الـ 12 مقعدًا بمواصفات مذهلة عالية الأداء ويمكنها استيعاب معظم موظفيها بسهولة.

وتعتبر سويفت الرقم 13 رقمًا محظوظًا، ويقال إنها قامت برسمه على الطائرات. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فقد دفعت ما بين 40 إلى 45 مليون دولار لكل طائرة.

ووفقاً لتقارير مختلفة، بعد ثماني سنوات من شرائها في عام 2012، باعت الأخيرة في عام 2020، في محاولة لخفض عدد الطائرات الخاصة التي تمتلكها.

سلالات قطط باهظة الثمن

تحب سويفت الحيوانات الأليفة ولديها ثلاث قطط ليست رائعة فحسب وإنما باهظة الثمن أيضاً، إذ تمتلك قطتين اسكتلنديتين، وقطة دوول.

وهذه بعض السلالات الأكثر تكلفة، إذ تبلغ كلفة كل قطة ما بين 1000 دولار و3000 دولار.

وتمتلك هذه الحيوانات الأليفة مجموعة أدوات سفر ملكية، ففي فيلمها الوثائقي لعام 2020 على Netflix بعنوان «تايلور سويفت: ملكة جمال أميريكانا»، تم الكشف عن أن الثلاث قطط تسافر معها حول العالم بأناقة في حقائب ظهر خاصة بالقطط.