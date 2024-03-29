برومو "شقو" يحقق 6 ملايين مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حقق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم شقو، ستة ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعدادا لعرضه في موسم عيد الفطر 2024.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن مشاهد أكشن يقدمها الفنان عمرو يوسف ومعه الفنان محمد ممدوح وظهرت الفنانة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم، كما ظهرت الفنانة أمينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدم فيها هذا الدور، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بإطلالة مختلفة تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي ضيف شرف الفيلم، الذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، بطولة: يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل. تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي.