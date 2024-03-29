بالصور- أبناء مايكل جاكسون يجتمعون في لندن لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، ما القصّة؟

ظهر أبناء النجم الراحل، مايكل جاكسون، الثلاثة باريس وبرينس وبيجي (المعروف أيضاً باسم بلانكيت) في أول ظهور مشترك لهم على السجادة الحمراء منذ أكثر عشر سنوات لحضور ليلة افتتاح مسرحية “MJ, The Musical” في لندن، بعد ان كان آخر ظهور لهم على السجادة الحمراء مع عمتهم لاتويا جاكسون في العام ٢٠١٢.

وقف الأشقاء الثلاثة معًا لالتقاط الصور قبل التوجّه الى مسرح الأمير إدوارد في ويست إند في لندن لمشاهدة المسرحية الموسيقية الحائزة على جائزة توني والتي تدور حول حياة والدهم.

هذه المسرحية تُقدم نظرة نادرة على العقل الإبداعي والروح التعاونيّة التي جعلت مايكل جاكسون يصعد إلى مكانة أسطورية.

المسرحية من اخراج المخرج الحائز على جائزة توني كريستوفر ويلدون والكاتبة الحائزة على جائزة بوليتزر لين نوتاج.

نذكر ان أولاد جاكسون باريس وبرنس حضرا معاً عام ٢٠٢٢ حفل توزيع جوائز توني، حينها صرّح برنس عن والده مايكل جاكسون: “والدنا مايكل جاكسون غيّر الموسيقى الشعبية إلى الأبد. ومن نحن لنختلف؟” مضيفاً أنه والده كان يحب المسرحيات الموسيقية والأفلام والمسرح”.

وبحسب بيلبورد، ستكون حياة مايكل جاكسون ومسيرته المهنية موضوع فيلم سينمائي قادم بعنوان “مايكل” ، سينتجه كينغ (بوهيميان رابسودي) وجون برانكا وجون ماكلين، وهما المنفّذان المشاركان لملكية مايكل جاكسون. سيقوم بإخراج الفيلم فوكوا، المخرج الحائز على جائزة الأوسكار لعام ٢٠٠١. وسيبصر الفيلم النور في العام ٢٠٢٥.