محمد سامي يُحرج مي عمر بإجابات صادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت منصة “شاهد” مقطع فيديو جمع الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وتضمن أسئلة يطرحها كلٌ منهما على الآخر.

وسألت مي زوجها عن رأيه في أمور عدة منها طبخها والزواج الثاني والخُلع وأصعب المشاهد التي واجهته في تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والعمل الذي يحتفظ به إذا حذفوا تاريخه الفني، وغيرها من الأسئلة، لتأتي إجابات سامي على الأسئلة صادمة لمي.

وأكد سامي أن طبخ مي “يقرف”، وأنه يرى الرجل الذي يتزوج على زوجته “راجل جميل”، وقال مازحاً عن الزوجة التي تخلع زوجها “دي ست جميلة”.

وعن العمل الذي يحب أن يحتفظ به في أرشيفه إذا تقرّر مسح كل أعماله، أكد أن مسلسل “جعفر العمدة” هو العمل الذي يعتز به.

وقالت مي: “إنتوا نزّلتوني المقابر وقفلتوا عليا بجد في “نعمة الأفوكاتو””.

ليردّ عليها سامي بكلام صادم قائلاً: “إنتي حبيتي أوي “نعمة الأفوكاتو” وأنا اتخضيت منك، وإيه المشكلة لما نقفل عليكي؟ ده شغلك وإنتي بتاخدي عليه فلوس، إنتي مش جاية تجامليني”.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو” هو بطولة: مي عمر، أروى جودة، أحمد زاهر، عماد زيادة، لبنى ونس، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.