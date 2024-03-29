ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة العالمية، ليدي غاغا، بعيد ميلادها الـ38، في سانتا مونيكا.

وخطفت ليدي غاغا الأنظار بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت معطف طويل باللون الأسود، من الجلد، من "Retrofête"، وحددت خصرها بحزام رفيع من نفس نوع المعطف.

وانتعلت ليدي غاغا حذاء عالِ يصل إلى ركبتها بأربطة، وبكعب عالٍ أيضا، وأكملت إطلالتها بحقيبة كبيرة من الجلد الأسود، من "بوتيغا فينيتا"، حملتها تحت ذراعها.

وعلى الصعيد الفني، كانت الفنانة العالمية قد أعلنت استمرارها بالتحضير لإطلاق ألبومها الغنائي السابع بعيداً من موسيقى الروك، وقالت إنّها تشعر بإلهام عميق في الوقت الحالي.

وأضافت ليدي غاغا: "أنا متحمسة جداً لكل الإبداع الذي سأُظهره في الألبوم الجديد".

كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا بإطلالة رائعة من الجلد الأسود في عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.