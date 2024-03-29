يعود جيريمي رينر إلى التمثيل بعد تعرّضه لحادث خطير أدى إلى كسر ٣٨ عظمة

عاد جيريمي رينر بشكل أنيق إلى الأضواء، مجددًا دوره بشخصية مايك ماكلوسكي في الموسم الثالث القادم من Mayor of Kingstown، كما تمّ الكشف عنه في العرض الترويجي للمسلسل.

ويأتي هذا الإعلان، في أعقاب حادثة مروعة وقعت قبل عام، عندما تعرّض الممثل لحادث خطير.

اكتسب رينر شهرة كبيرة بسبب تصويره لشخصية Marvel الشهيرة، Hawkeye، في ملحمة The Avengers.

قبل عام، صدم جيريمي رينر قاعدته الجماهيرية وأحباءه عندما تعرض لحادث مؤسف شبه مميت في يوم رأس السنة الجديدة ٢٠٢٣. وقع الحادث في مقر إقامته في رينو، نيفادا (الولايات المتحدة الأميركية)، حيث صدمته كاسحة ثلج مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

كانت العواقب مدمّرة، حيث أصيب رينر بـ ٣٨ كسرًا من الآلة الثقيلة. خضع قفصه الصدري لعملية وضع معادن.

وبعد فترة طويلة من التعافي، أعلن رينر عودته المنتظرة إلى موقع التصوير عبر حسابه على إنستغرام، معرباً عن أمله في الوفاء بالتزاماته تجاه الإنتاج، والأهم من ذلك، تجاه معجبيه.

في معرض تأمله للحادث، شارك رينر وجهة نظره في مقابلة مع مجلة هوليوود ريبورتر، واصفًا إياها بأنها لحظة محورية في حياته. وشدد على الإدراك العميق للقيمة الحقيقية للحياة التي ظهرت من هذه المأساة.

قال رينر في حفل توزيع الجوائز في لوس أنجلوس مؤخرًا: “يجب أن أقول إنه من الجيد العودة. لقد كانت هذه السنة رحلة شاقة.”

وروى رينر غياب الضمانات بشأن تعافيه من الأطباء، مذكرًا بصمتهم على الأمر. وعلى الرغم من عدم اليقين، فقد أعرب عن امتنانه لدعم عائلته خلال رحلة التعافي الشاقة.