لم يكن يرغب بأن يكون ممثلاً.. إليكم أغرب المعلومات عن خافيير بارديم

ميرنا وليد - بيروت - النجم العالمي خافيير بارديم عرف بأدائه الرائع لأدوار عديدة في عالم السينما و إشتهر بأدوار الشر بسبب ملامحه، إلا أن شخصيته الحقيقية تخبئ الكثير من الاسرار و المفاجأت، فاهتمام خافيير الأصلي كان بالرسم، ودرس في مدرسة الفنون في مدريد، كما أنه و قبل دخوله عالم التمثل انجرف إلى عدد من الوظائف الغريبة، حيث عمل كحارس، وكاتب، وعامل بناء.

الجوائز المالية في ملكة جمال العالم 2024: على كم حصلت الملكة والوصيفة الأولى ياسمينا زيتون؟



ومنذ عدة سنوات، سأله شخص غريب في ملها ليلي عن اسمه. وعندما رد خافيير، لكمه الرجل على وجهه دون سبب واضح، مما أدى إلى كسر أنفه.

كان بارديم على علاقة مع النجمة العالمية بينيلوبي كروز بعد أن عملا معاً في فيلم Vicky Cristina Barcelona الذي طرح عام 2008، و أنجبا طفلين سوياً، كما و تربطه صداقة قوية جداً مع النجمين العالميين جوش برولين وتوم كروز.

في سن المراهقة، إحترف خافيير بارديم لعبة الرغبي حيث كان يلعب ضمن المنتخب الإسباني.

و تمتلك عائلة بارديم مطعماً في مدريد بإسبانيا يُدعى "لا بارديمسيلا". تتم إدارة المطعم من قبل شقيقة خافيير، مونيكا بارديم.

و المفاجأة الكبيرة لمعجبي خافيير هي أنه لا يعرف قيادة السيارات بحسب تصريحاته الدائمة مع الصحافين.

عمل بارديم مع سبعة مخرجين فازوا بجائزة أفضل مخرج: ميلوس فورمان، جويل كوين وإيثان كوين، وودي آلن، أليخاندرو جي إيناريتو وسام مينديز، وعندما فاز بجائزة الأوسكار عن فيلم No Country for Old Men عام 2007، قام خافيربإهدائها إلى والدته بيلار، التي أحضرها معه إلى الحفل. وفي نهاية خطاب قبوله، قال لها خافيير (الأصل باللغة الإسبانية): “أمي، هذا لك، هذا لأجدادك، لوالديك، رافائيل وماتيلدا، هذا للممثلين الإسبانيين، الذين لديهم جلبت، مثلك، الكرامة والفخر لعملنا. هذا لإسبانيا وهذا لكم جميعًا”.