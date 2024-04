شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20 على قناة ON وON دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 20، بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحًا، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والإعادة الساعة 7.45 صباحًا والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

أبلغت مربوحة خلال أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on، الكبير بأنها كذبت عليه وأنها ليست حامل لأنها ظنت أنه يخونها، لكن الكبير أخبرها أنه يحبها ولن يخونها أبدا.

كما أبلغه جونى بالحقيقة أيضا وأبلغه العترة بأنه سرق اللاب توب من المدرسة ليسامحهم جميعا، ويأخذ الكبير فروحة وأهلها يوقفهم فى الحديقة ويضرب عليهم الألوان بالمسدسات هو والعترة وجونى.

وبدأت الحلقة بمحاولة فروحة - دنيا سامى التقرب من جونى وخرجا سويا لأنها تهدده إذا لم يحبها سوف تبلغ الكبير بشأن المشروع الذى دخل فيه جونى وخسر الأموال لأن الرجل نصاب.

