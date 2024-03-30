شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5.. الأحداث تعود فلاش باك لبداية تعارف مروان وليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق انذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، العودة فلاش باك لبداية علاقة تعارف مروان وليلي بعد لقائهما في مدينة دبي قبل عشرة أعوام، وسرعان ما برزت الحلقة تطور العلاقة العاطفية التي جمعت بين الثنائي.

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن دراما رمضان 2024.

وكشف الإعلان عن طبيعة الأحداث، حيث ظهر آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشخصيتى زوجين يعانيان من مشاكل عديدة بينهما، تدفعهما إلى التفكير فى الانفصال أكثر من مرة، كما أظهر الإعلان إصابة طفلهما بمرض خطير يقلب حياتهما تماماً، هذا بالإضافة إلى ظهور علاقة حب قديمة بين عائشة بن أحمد وعمر الشناوى.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

