سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-04-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 1.3180، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها بتعويض جزء من خسائره السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ويبدو انه نجح في ذلك حيث نلاحظ أن الحركة الإيجابية باتت تتسم بالضغط، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.