سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 03-04-2026

هبط البتكوين (BTCUSD) خلال التداولات اللحظية الأخيرة، في مشهد يعكس هيمنة القناة السعرية التصحيحية الهابطة التي تُحكم قبضتها على مساره منذ فترة، فيما يواصل السعر تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 الذي يُشكّل عائقاً ديناميكياً يُضيّق آفاق التعافي ويُثقل كاهل أي محاولة صعودية.

ويزيد المشهد قتامةً أن هذا التراجع جاء عقب نجاح السعر في تصريف تشبعه البيعي من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كان يُفترض أن يمنحه زخماً للانطلاق نحو الأعلى، غير أن استمرار الضغط الهبوطي رغم ذلك يكشف عن تلاشٍ واضح في الزخم الإيجابي ويزيد من احتمالات سيناريوهات الهبوط.