شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. تعيد نوستالجيا بنك الحظ والسلم والثعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، فقد خلق قطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد إلي حالة نوستالجيا لخالد النبوي وشقيقته نشوي مصطفي، فقد استدعي الثنائي العاب مثل السلم والثعبان وبنك الحظ ، وأغاني تلك الفترة لمحمد منير وعمرو دياب وفريق بني أم ، ذلك الفريق الغنائي الأشهر في تلك الفترة .

وشهدت الحلقة قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد ( خالد النبوي )، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي .

كانت الحلقة السابقة قد شهدت مقابلة تمت بين مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من مني ابنة خالد النبوي ، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه، وسبب الرفض، كما شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيي شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

وكان من ضمن أحداث الشركة تهديد مادي لصديقتها نسمة بترك المنزل، وذلك بسبب كلام الجيران عن زيارة مروان لهما في المنزل، وشهدت الحلقة أيضا اعتذار حلا شيحة التي تجسد شخصية (مدام مي) علي سخافة زوجها كريم ( محمد محمود عبد العزيز )، ويسألها خالد النبوي، كيف كانت متزوجة من هذا الشخص .

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