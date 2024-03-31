شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 20.. الجنتل يحرض دقرم لسرقة سيارة السمك من مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مثيرة، حيث اجتمع الجنتل ومنذر رياحنة وانتصار وسلوى خطاب للتخطيط فى خطف سيارة السمك من المعلم قبل دخوله السوق، إذ حرص الجنتل " دقرم" على سرقة سيارة السمك من المعلم بمعاونة رجالة قبل دخوله السوق مقابل أن يكافئه بمحل من محلاتهم فى شادر السمك، ليوافق دقرم على الفور.

فيما شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث وصل المعلم إلى السويس وبدأت رجاله على رأسهم غلوش فى تحميل السمك من الميناء، ليحذر الريس غريب المعلم أن هناك وضعا غريبا فى تلك الشحنة، وحذره من المخاطر، ليؤكد المعلم له إنه يأخذ احتياطاته، وبالفعل تحرك المعلم للعودة القاهرة بسيارة السمك.

ولم تخضع سيارة المعلم للتفتيش من مكافحة المخدرات، واجتمع الجنتل مع منذر رياحنة وانتصار وسلوى خطاب وطارق النهرى من اجل التخطيط لكيفية استلام شحنة المخدرات.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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