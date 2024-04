شكرا لقرائتكم خبر عن محبو جونى ديب يخططون بمقاطعة فيلم Pirates Of The Caribbean الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منتج سلسلة Pirates Of The Caribbean، جيري بروكهايمر، أن هناك عملية "إعادة إنتاج" جارية للسلسلة، لكن بعض المعجبين يشعرون بخيبة أمل عندما علموا أن إحدى الشخصيات الأكثر شهرة في السلسلة لن تعود.

في حديثه مؤخرًا مع موقع ComicBook.com، ناقش بروكهايمر الخدمات اللوجستية وراء إعادة إنتاج الأفلام الشهيرة، بما في ذلك فيلمه Top Gun لعام 1986، والذي تم إنتاج تكملة له في عام 2022 مع Top Gun: Maverick.

مرة أخرى في عام 2022، شارك بروكهايمر أن جوني ديب لن يعود إلى السلسلة في الفيلم السادس.

لعب ديب الدور الرئيسي للكابتن جاك سبارو في جميع أنحاء السلسلة الشهيرة، وحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار عن أدائه في فيلم The Curse Of The Black Pearl (2003).

وبالتالي انتقل معجبو ديب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم حول غيابه المبلغ عنه في الفيلم الجديد، حيث كتب أحدهم: "لا يوجد جوني ديب = لا يوجد Pirates Of The Caribbean ، هذا الرجل كان وجه السلسلة"، بينما كتب آخر: "ليس هناك فائدة من وجود Pirates Of The Caribbean بدون جوني ديب، إنه روح هذه السلسلة".

ويخطط آخرون لمقاطعة عملية الفيلم الجديد، حيث كتب أحد المستخدمين على X: "إذا لم يكن جوني ديب موجودًا في فيلم Pirates Of The Caribbean الجديد، فأنا لا أشاهده".

ومن ثم طرح آخر السؤال: "هل سيشاهد أي شخص حقًا فيلم Pirates Of The Caribbean بدون جوني ديب؟"