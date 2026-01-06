علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Acer تطلق Predator Helios Neo 16S AI في CES 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Acer عن حاسوب الألعاب Predator Helios Neo 16S AI خلال CES 2026 في لاس فيغاس يوم 6 يناير 2026. يتميز الجهاز بشاشة 16 بوصة OLED بدقة 2560 × 1600 بكسل ومعدل تحديث 165 هرتز، مع سطوع 500 شمعة وتغطية 100% DCI-P3.

يعتمد على معالج Intel Core Ultra 9 386H، مع كرت شاشة RTX 5070، وذاكرة تصل إلى 32 جيجابايت DDR5، وتخزين SSD 2 تيرابايت. يدعم تقنيات AI لتحسين الأداء في الألعاب، مع نظام تبريد AeroBlade 3D، وبطارية تدوم حتى 6 ساعات في الاستخدام الخفيف.

يبدأ سعر Predator Helios Neo 16S AI من 1999 دولار أمريكي، مع توفر في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026.

 

