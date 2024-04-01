شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22 .. كيف سيأخذ العوضي حقه من رياض الخولي بعد ضربه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، بخروج عبد ربه - رياض الخولي - ورباح- وليد فواز-، وكذلك عرب- من قسم الشرطة، وطلب محسن- إبراهيم السمان، من عرب ألا يعود للمغربلين لأن عبد ربه سيأخذه على خوانه، فطلب عرب منه أن يتصل بأبو عمار، فكيف سيأخذ عرب حقه من عبد ربه؟ هذا ما نعرفه خلال أحداث الحلقة 22.

وشهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المشوقة، حيث أدعى رجال عبد ربه- رياض الخولي، أن عرب قد تحرش بأخت إحداهما وضربه، مما جعلهم يضربونه ويأخذون حقه، وقال عبد ربه أنه ليس له علاقة بالمشاجرة بل كان يحاول الصلح بينهم، وعندما سأل الضابط عرب هل عبد ربه له دخل في هذه المشاجرة نفى عرب أي علاقة له، حتي عندما قرر أخوه علي- محمد أحمد ماهر، أن يحرر محضراً ضد عبد ربه ورجاله رفض عرب وطلب الصلح.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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مسلسل حق عرب الحلقة 22