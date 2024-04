شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

وشهدت الحلقة الـ21 من مسلسل بيت الرفاعى بحث يحيى "تامر نبيل" وراء ناهد "عايدة رياض" والدة ياسين لمعرفة تاريخ هذه السيدة وما علاقتها بفاروق "أحمد رزق" بعدما أخبرته جمالات "رحاب الجمل" وسامية "ميرنا جميل"، بأن ناهد هي أم فاروق وأنها تزوجت عمه منذ 30 عاماً، ولكن والده محمود طردها بسب عملها كراقصة.

يدخل يحيى غرفة عايدة ويجد البطاقة الشخصية الخاصة به ويصورها ويعطى الصورة إلى زميله السابق في القسم الأمين مجدى، ويطلب منه كل المعلومات عن هذه السيدة، ليعود له مجدى ويخبره بان هذه السيدة لا تقرب لوالدة فاروق من قريب أو بعيد، وذلك عكس ما ادعى فاروق كما أن عليها قضية آداب قديمة منذ 30 سنة، ليتأكد يحيى من حديث أخته عن فاروق.

وخلال أحداث الحلقة يقرر ياسين "أمير كرارة" الذهاب إلى منزل عائلة نسمة "حنان فكرى" في المنيا الذى تم العثور عليه لمعرفة أي معلومات توصله لها، ويصل ياسين إلى المنزل ويسأل عن نسمة ويجد سيدة أمام المنزل وتخبره بأنها غادرت منذ أسبوعين ويظهر طفل ويطلب من ياسين فلوس مقابل إيصاله إلى أخته في المكان الذى تجلس فيه.

توالت أحداث الحلقة، حيث تتصل نسمة بفاروق وتخبره بأن هناك شخصا سأل عليها في منزل أهلها من طرفه، ولكن فاروق يؤكد لها أنه لم يرسل لها أحد ليتأكد أن هذا الشخص هو ياسين بعدما وصفوه لها أهلها في المنزل.

يخبر فاروق نسمة بأنه سيرسل لها عجوزة الذراع اليمين له وسيأخذها إلى مكان آمن، ولكن في نفس الوقت كان ياسين قد وصل إلى مكان منزل صديقتها التي تختبىء فيه، وتحاول الهروب والجرى من ياسين في الأراضى الزراعية، ولكن ياسين يستطيع الإمساك بها، وقبل أن تتحدث وتخبره بكل شيء تم إطلاق النار عليها وقتلها من ظهرها.

مسلسل بيت الرفاعي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

