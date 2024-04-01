شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 22.. إسماعيل الغول وحسن ضرغام يرفعان الأسلحة في وجه بعضهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 22، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، بانفعال "إسماعيل الغول" رياض الخولي، بسبب اختفاء ابنه "سامح" من المنزل، وذهب للبحث عنه، ولكن الحلقة كشفت عن ذهاب "سامح" إلى الديلر للحصول على المخدرات منه.

وذهب "إسماعيل الغول" رياض الخولى، إلى "حسن ضرغام" إلى منزله وقاما بتهديد بعضهما، وقام كلاهما برفع الأسلحة في وجوه بعضهما.

وشهدت الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب، حداثًا مختلفة، حيث شعرت "عايدة" غادة عبد الرازق بآلام ببطنها، لتقوم بعمل اختبار حمل، وتفاجأت بإيجابية الاختبار.

وذهب "معتز" أحمد جمال سعيد لـ"سامح" أحمد ماجد، ولكنه لم يجده، واتصل بـ "إسماعيل الغول" وأخبره بأنه لم يجد "سامح" بالمنزل".

وانتقل المشهد إلى ذهاب "عايدة" للطبيب، ليؤكد لها أنها حامل وطلب منها أن تهتم بصحتها حتى لا يتم إجهاضه مثل المرات السابقة.

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