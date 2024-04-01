شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 22.. ريهام حجاج تعيد نور إيهاب لمنزل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثًا مثيرة، حيث أخذت صدفة - ريهام حجاج، فرح - نور إيهاب، لمنزل أبوها - خالد الصاوي، واتهمتها هالة - سلوي خطاب، أنها كانت تخبئ ابنتها عندها، ولكن نفت صدفة ذلك وقالت إنها كانت تختبئ عند علي، وأنه من المؤكد كان سينفذ خطته بطلب ملايين كفدية لها.

وشهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث علمت صدفة - ريهام حجاج، من راندا - دهب تامر، المكان الذي يختبئ فيه علي - سليم الترك، وفرح - نور إيهاب، فذهب علي الفور لبيت ولعة - هشام شرف، وبالفعل وجدتهم هناك، وهددتهم أن الحكومة ستأتي للقبض عليهم، فهرب علي وولعة علي الفور، ونزلت فرح مع صدفة .

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة