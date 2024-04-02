شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 22.. تامر نبيل يعتذر لأمير كرارة ويعده بالبراءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 22 من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، مقابلة يحيى "تامر نبيل" أخيه ياسين "أمير كرارة" ويطلب الحديث معه ولكن الأخير يرفض بسبب ما فعله يحيى معه طوال الفترة الماضية وتصديقه بأنه قتل والده، إلا أن يحيى يصر على الحديث مع ويعتذر له على ما بدر منه طوال الأشهر الماضية، ويعطى العذر إلى ياسين أن يكرهه ولا ينظر في وجهه.

واعترف يحيى بخطئه تجاه ياسين وأنه قرر مساعدته حتى تظهر براءته، وذلك بعدما تأكد بأن فاروق وراء كل ما حدث للعائلة، ويحاول ياسين ابعاد يحيى عن فاروق حتى لا يصاب بأى أذى خاصة وأنه بأنه سيهرب خارج البلد مع ابنته، إلا أن يحيى يصر على البحث وراء فاروق واثبات براءة أخيه ياسين بأى شكل

كشفت الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعى عن تخطيط هند "إيناس كامل" للعودة إلى طليقها ياسين مرة أخرى باستخدام إبنتهما حبيبة، حيث تخبر الأم الابنة بأنها في مقابلتها مع والدها أن تخبره برغبتها في العيش معهما سوياً مرة أخرى وأن تلح عليه في هذا الأمر.

يقابل ياسين طليقة هند وابنتهما حبيبة، ويجلس مع ابنتهما للاطمئنان عليها، ويتحدث مع طليقته بشأن السفر وكيفية مقابلته في أوربا حيث أنه ستسافر أولا بصحبة ابنتها بعد الطلاق من زوجها صلاح "أحمد عبد الله"، وتلمح له برغبتها في العيش معه مرة أخرى والاجتماع في منزل واحد إلا أن ياسين لم يرد رد قاطاع بشأن هذا الأمر.

وخلال أحداث الحلقة سيطرت حالة من الاستسلام والانهزامية على ياسين "أمير كرارة" بسبب كل الظروف التي واجهها وجاءت كلها ضده، وتحاول جمالات "رحاب الجمل" أن تهون عليه، إلا أن ياسين يفكر بشكل كبير في الهروب تماماَ من مصر والسفر إلى أوروبا حيث يريد أن يعيش في جو هادئ وبدون ظلم.



مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



مسلسل بيت الرفاعى