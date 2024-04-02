شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 22.. أبو عمار يستضيف العوضى والطبيب يكشف تعاطيه المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، باستضافة أبو عمار لعرب وأمه في بيته، وأحضر الطبيب لعرب، وبعد أن كشف عليه، كشف الطبيب لأبو عمار ولأصدقاء عرب أنه يتعاطي المخدرات وهذا قد أتضح من مكان الحقن في ذراعيه، ونفى محسن- إبراهيم السمان ذلك وأكد له أن عرب رياضي ولا يتعاطي شيئاً.

وشهدت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث المشوقة، حيث ادعى رجال عبد ربه - رياض الخولي، أن عرب قد تحرش بأخت إحداهما وضربه، ما جعلهم يضربونه ويأخذون حقه، وقال عبد ربه إنه ليس له علاقة بالمشاجرة بل كان يحاول الصلح بينهم، وعندما سأل الضابط عرب هل عبد ربه له دخل في هذه المشاجرة نفى عرب أي علاقة له، حتى عندما قرر أخوه علي - محمد أحمد ماهر، أن يحرر محضرًا ضد عبد ربه ورجاله رفض عرب وطلب الصلح.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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مسلسل حق عرب الحلقة 22