شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. مروان يدخل المستشفى بعد مشاجرة في الديسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 22 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، وكان أهمها دخول مروان أبو المجد للمستشفي بعد مشاجرته مع شاب في الديسكو بسبب مادي ( مايان السيد ) وخالد النبوي يذهب للمستشفى للاطمئنان على ولده .

مسلسل امبراطورية ميم

كما أن زوجة محمد محمود عبد العزيز (سلمي ) رشا مهدي تعامل الطفلة ( حبيبة ) معاملة سيئة، وكريم يطالبها بمعاملتها معاملة أفضل من ذلك ويهددها، ومختار أبو المجد يجمع أسرته ويقرأ لهم ميكي ليسليهم بعد انقطاع الإنترنت، ثم انقطاع الكهرباء أيضا عن عمد من قبل يحيي شاكر .

وشهدت الحلقة لقاء يجمع حلا شيحة ومحاميها، وتقرر الذهاب لمنزل طليقها وأخذ ابنتها، وبالفعل تذهب وتهدد زوجها بدخوله السجن، وترفض حلا شيحة التفاهم والتفاوض مع طليقها وتؤكد له أنها لن تبيع المنزل، وتهدده اذا خطب ابنته مرة أخري .



ومختار أبو المجد يستخدم الشموع بعد انقطاع الكهرباء، ويصر علي موقفه ويؤكد لابنائه أن كل ما يفعله يحيي شاكر لن يرغمه علي بيع منزله، كما يقطع يحيي شاكر الغاز عن منزل خالد النبوي ، واثناء مكالمة بين نشوي مصطفي ومحمود حافظ علي التليفون الارضي يتم قطع الخط أيضا .



كما نشاهد مني ومايا يفكران في الوضع الذي أصبحت عليه امبراطورية ميم، ومروان يذهب للدسكو ويشاهد مادي مع رجل آخر فيغير ويحاول مصالحتها، ولكنها ترفض الصلح وتقول له ( طظ ) فيدخل مروان في مشاجرة مع شاب في الدسكو ويتعدي عليه بالضرب المبرح .

وشهدت الحلقة أيضا محمود حافظ يشتري مولد كهرباء ويعيد الكهرباء لمنزل مختار أبو المجد ويدخل الفرحة علي الجميع ، ويطلب محمود حافظ من خالد النبوي أن يتحدث معه علي انفراد في موضوع بيع المنزل لكن مختار أبو المجد يؤكد له انه مصر علي موقفه ولن يفرط في منزله .

وشهدت الحلقة قطع الانترنت عن منزل مختار أبو المجد ( خالد النبوي )، وذلك من قبل شركة يحيي شاكر التي ترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، ولكنه يتغلب علي ذلك بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي .

كانت الحلقة السابقة قد شهدت مقابلة تمت بين مختار أبو المجد ( خالد النبوي ) والدكتور أحمد الذي يرغب في الزواج من مني ابنة خالد النبوي ، ويخبره الأخير برفضه زواج ابنته منه، وسبب الرفض، كما شهدت الحلقة محاولات رجل الأعمال يحيي شاكر التضييق علي مختار أبو المجد ومضايقته بقطع شبكة المحمول عن منزله وقطع الاتصالات في منطقته بالمعادي لارغامه علي البيع، كما شهدت الحلقة أغنية راب يقوم بأدائها مطرب يدعي كاجو تتعرف عليه مايا شقيقة مروان قبل بدء الحفل عن طريق كلبها زكي.

كانت قد شهدت الحلقات السابقة الكثير من الأحداث، ومنها أن مروان يسمح لمايا بتربية كلب في المنزل ولكن مختار أبو المجد يصاب بفوبيا من وجوده، فهو لا يخشي الحيوانات ويعتره وحش يعيش معهم في المنزل ، ويحاول مروان ومايا اقناعه بأن ( زكي ) وهو الكلب الذي تربيه نايا أليف وجميل، كما شهدت تلك الحلقة تمسك حلا شيحة بموقفها من بيع منزلها، فقد رفضت كل العروض والاغراءات وتتناقش مع محاميها ( عمر زهران ) في فكرة الرضوخ في النهاية للبيع لكنها تؤكد له أنها مازالت علي موقفها من عدم البيع ، ويتناقشا في أمور تخصها وتخص عملها معه بعد تخرجها في مجال المحاماة .



يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان