أسماء جلال: اختياراتي يحكمها الاختلاف.. وتقديم جزء ثان من “أشغال شقة” وارد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة أسماء جلال، إنها ترددت كثيراً في خوض تجربة مسلسل “أشغال شقة” التي تعاونت فيه مع الفنان هشام ماجد، طوال النصف الأول من شهر رمضان، لاسيما وأنه يعد التجربة الأولى لها في الكوميديا.

وأضافت أسماء، خلال حوارها مع “الشرق”، “رغم مشاعر القلق التي كانت تسيطر علي، لكن شعرت أن المسلسل فرصة كبيرة، ويجب ألا أتخلى عنها، كما أن المؤلف والمخرج خالد دياب شجعني على خوض التجربة، وأكد لي أنه ليس مطلوباً منّي بذل مجهود لتحقيق الكوميديا”.

وأوضحت “نفذت نصيحته، وتعاملت مع الدور مثل أي دور قدمته من قبل، والكوميديا نشأت من رحم المواقف والأحداث، وهذا سهّل الأمر علي كثيراً”، متابعة أن “النجاح الكبير الذي حققه المسلسل فاق التوقعات، ولكن لم أكن أتوقع أن يصل النجاح لهذه الدرجة”.

المسلسل بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف مثل مي كساب، وانتصار، وإنعام سالوسة، والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

ويتناول العمل حياة الزوجين “حمدي” و”ياسمين” اللذان يرزقان بطفلين توأم، ويعانين مشكلات عديدة في رعايتهما، فيضطران إلى الاستعانة بمن تساعدهما على رعاية الطفلين وشؤون المنزل، ويواجهان العديد من المواقف الكوميدية مع كل عاملة تعمل لديهما.

وأكدت أسماء جلال، أن أبرز ما جذبها للمشاركة في المسلسل، كون القصة تحمل موضوعاً خفيفاً يجمع بين الإطار الكوميدي والاجتماعي، حيث يتناول مشكلات الأزواج وتربية الأطفال بشكلٍ واقعي.

وتطرقت إلى المشاهد الصعبة التي واجهتها في تلك التجربة، وتطلبت منها فترة طويلة في التحضير، منها المشاهد الذي ظهرت فيها بوزن زائد، قائلة: “كنت أرتدي بدلة للظهور بهذا الشكل، وكان التجهيز يستغرق نحو 6 ساعات كاملة”.

وأكدت أن “هذه البدلة كانت تصيبها بانخفاض شديد في ضغط الدم، وبالتالي تعرضت للإغماء خلال تصوير أحد المشاهد”، لافتة إلى أن “مشهد السبوع كان صعباً للغاية، واستغرق تصويره وقتاً طويلاً”.

وعن الجدل الذي أثير حول مشهد طهي كبد بشري ضمن أحداث المسلسل، واعتبره رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، أنه يحمل سخرية وإساءة إلى مهنته، قالت: “لم أتابع هذا الهجوم، ولكنه مشهد يعتمد على موقف كوميدي، ولم نقصد من خلاله أي إساءة أو سخرية من أحد، نحن نسعى لتقديم مواقف كوميدية تُضحك الجمهور”.

وكشفت أسماء جلال، حقيقة المزاعم التي انتشرت في الآونة الأخيرة، عن رغبة صُناع العمل في تقديم “أشغال شقة” على مدار 30 حلقة، قبل الاستقرار على تقليصه إلى 15 حلقة فقط، مؤكدة أن “ذلك حدث بالفعل، وتم تعديل القصة، والاكتفاء بتسليط الضوء على تناول أكثر المواقف التي تتضمن كوميديا في علاقة ياسمين وحمدي مع العاملات بالخدمة المنزلية، وأرى أن ذلك جاء لصالح العمل”.

وأشارت إلى احتمالية تقديم جزءاً ثانياً من المسلسل، قائلة: “لم يتحدث معي أحد في ذلك حتى الآن، لكن طبيعة المسلسل ونهايته تسمح بذلك، وبعد النجاح الكبير الذي حققه العمل، أعتقد أنه سيكون هناك تفكير بالفعل في تقديم جزء جديد”.

وحول ما تردد عن اقتباس فكرة المسلسل من فيلم “صباح الخير يا زوجتي العزيزة” بطولة صلاح ذو الفقار ونيللي، إنتاج عام 1969، قالت: “ما أعرفه جيداً أن خالد دياب استوحى فكرة المسلسل من خلال كتاب لصديقة له، تناولت فيه حكاياتها مع العاملات بالمنازل، حيث استعانت بشخصيات عديدة لمساعدتها بأعمال المنزل، وكتبت عن مواقفها الكوميدية معهن”.

وقالت إن: “خالد دياب كان يهتم بأدق التفاصيل، حتى يكون المسلسل واقعياً في كل أحداثه، وكان يتناقش دوماً مع الأبطال، في تفاصيل كل موقف ومشهد”.

وكشفت أسماء جلال، أسباب اعتذارها عن مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” الذي عُرض أيضاً في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً، قائلاً إن اختلاف مواعيد التصوير، هو السبب الرئيسي وراء ذلك.

وأوضحت أنه كان مُقرراً عرض “أعلى نسبة مشاهدة” خارج شهر رمضان، قبل أن تقرر الشركة المنتجة المنافسة به في الموسم الحالي، إذ واجهت صعوبات بالغة في تنسيق مواعيد التصوير مع “أشغال شقة”، حتى اضطرت إلى الاعتذار، رغم إعجابها الشديد بالشخصية والموضوع أيضاً.

وأشادت بأداء سلمى أبو ضيف في المسلسل، قائلة: “حرصت على متابعة العمل بشكلٍ يومي طوال فترة عرضه، وشعرت أن سلمى مناسبة أكثر منّي للدور، وقدمته بشكلٍ جيد جداً”.

وبعيداً عن الدراما، كشفت أسماء جلال، عن أفلامها السينمائية الجديدة، أبرزها المشاركة في الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” مع أحمد عز وعمرو يوسف، والمخرج طارق العريان، والتي تتعاون معه للمرة الثانية بعد مسلسل “معاوية” المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

كما تترقب طرح فيلم “آل شنب” في دور العرض خلال الفترة المقبلة، بعدما شارك في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، وتأجل طرحه تجارياً أكثر من مرة، وهو بطولة ليلى علوي، وسوسن بدر ولبلبة، موضحة أنها تُجسد خلال الأحداث شخصية “ليلى” التي تعاني سيطرة والدتها على حياتها؛ بسبب خوفها الشديد عليها.

الفيلم الثاني هو “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام وبيومي فؤاد، والمقرر طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، قائلة: “حققت حلمي بالعمل مع المخرج شريف عرفة، وأجسد داخل العمل، شخصية فتاة بدوية، تدخل في علاقة مع الشخصية التي يجسدها محمد إمام، ويواجهان مشكلات عديدة بسبب ذلك”.

وأشارت إلى مشاركتها في فيلم “الفستان الأبيض” مع ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، وتأليف وإخراج جيلان عوف، وتدور أحداثه حول صديقتين تبحثان عن الفستان الأبيض لزفاف إحداهن، ويعيشان معاً رحلة طويلة من أجل ذلك.

واختتمت أسماء جلال، حديثها مع “الشرق” عن المعايير التي تطبقها في انتقاء عروضها الفنية، قائلة إن: “أهم ما أحرص عليه في أي عمل فني، أن يتضمن موضوعاً جديداً لم أقدمه من قبل، فلا أحب تكرار الأدوار أبداً، وأبحث عن الاختلاف طوال الوقت، سواء في السينما أو التلفزيون”، لافتة إلى حماسها الشديد لتقديم الموضوعات المتعلقة بالمرأة وقضاياها.