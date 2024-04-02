شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 23.. رشدي الشامي يطلب من رانيا الخواجة قتل عصام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن فشلت خطة جلال- رشدي الشامي، خلال أحداث الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، فى محاولته إقناع صدفة بتقديم بلاغ ضد طارق- عصام السقا، حتي يسترد نقوده، طلب من غادة السكرتيرة- رانيا الخواجة، وعرض عليها ملايين الجنيهات مقابل أن تقتل طارق- عصام السقا، بأن تضع له السم في العصير.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اتفق فؤاد- خالد الصاوي، مع سكرتيرته بأن تذهب لزوجة معتز- فراس سعيد، وتبلغها أنه يريد التزوج عليها، وتعطيها عنوان منزله حتى تضبط زوجها هناك، وبالفعل ذهبت زوجة معتز وفضحته أمام منار- ميار الغيطي، وهالة- سلوى خطاب، وهددته وانصرفت.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



مسلسل صدفة الحلقة 23