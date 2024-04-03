بعد إعلان “اعتزالها”.. ليزو توضح: لم أستقل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت النجمة الأميركية ليزو جمهورها يوم أمس الثلثاء، أنّها لن تترك صناعة الموسيقى، بعد تصريحها السابق الذي قالت فيه إنّها “تستقيل” وسئمت من التعرّض للسخرية عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل، أكّدت نجمة البوب الأميركية لمعجبيها في فيديو شاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّها لن تبتعد عن الأضواء في أي وقت قريب. شارحةً أنّها كانت تقصد أنّها “توقفت عن إعطاء أي أهمية للطاقة السلبية” لا للغناء أو كتابة الأغاني.

وقالت: “عندما أقول إنني اعتزلت، أعني أنني توقفت عن إعطاء أي اهتمام بالطاقة السلبية… ما لن أتوقف عنه هو متعة حياتي، أي تأليف الموسيقى، والجمع بين الناس. إذا كان بإمكاني فقط منح شخص واحد الإلهام أو الدافع للدفاع عن نفسه، والقول إنّه توقف عن السماح للأشخاص السلبيين والتعليقات السلبية بالفوز، فهذا يعني أنني قد فعلت أكثر مما كنت أتمناه”.

وشكرت النجمة الفائزة بجائزة “غرامي” المعجبين على الحب الكبير الذي تلقته منهم، مضيفة أنّ ذلك يعني لها كثيراً.

وكانت النجمة قد أعلنت منذ بضعة أيام أنّها قرّرت “الاستقالة”، بعدما سئمت من التعرّض للسخرية عبر الإنترنت بسبب مظهرها وشخصيتها، من دون أن تُحدّد قصدها بالضبط، كاتبة: “لقد سئمتُ من تحمّل تمريغ سمعتي من قِبل كل شخص في حياتي وعلى الإنترنت. لن أشترك في هذا الهراء – أنا أستقيل”.