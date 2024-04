شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 25.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 25، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض على قناة ON Drama فى تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 25 فى تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية فى تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

وكشفت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل حق عرب، أحداثا مثيرة، حيث طلب عرب - أحمد العوضي، من أمه - سلوى عثمان، وصباح - وفاء عامر، أن يذهب لمشوار قبل أن يذهب لبيت أبو عمار، وبالفعل نزل عرب وكان قد اتفق مع ديلر لإعطائه مخدرات، وعندما كان معه أوقفه طفل صغير والذي كان ساعده لعمل عملية بقلبه، وطلب منه أن يدربه على الكاراتيه وشعر عرب بالإحباط ولكنه وافقه ووعده أنه سيدربه.

وخلال أحداث الحلقة، تذهبت صباح - وفاء عامر، لـ عرب - أحمد العوضي، وطلبت منه أن يعود لمنزل أبو عمار حتى يسترد صحته بعيدا عن بطش عبد ربه - رياض الخولي، وساندتها ابنتها أنغام - كارولين عزمي في الرأي، كما طلبت منه أن يبدأ في علاج الإدمان فوراً وأنها وصلت لمصحة ستتابع معه خطوة بخطوة

مسلسل حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

