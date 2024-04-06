“ضروري للأجيال المقبلة”.. لقاء الخميسي تتحدث عن توثيق أرشيفها الفني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة لقاء الخميسي، خلال بيان صحافي لها، عن مشاركتها بمشروع توثيق ورقمنة أرشيف الفنانين بالذكاء الاصطناعي، ووصفته بأنه فكرة رائدة.

وقالت لقاء في بيانها إن توثيق الفن المصري للأجيال القادمة ضرورة، موضحة: “لطالما كان الفن المصري على مدار السنين والأجيال فنًا نابضًا بالحياة والمشاعر والأفكار والأحداث بما يتبعها من تغييرات في الشخصية المصرية.

واستطردت الخميسي قائلة: “الفن لا ينفصل عن المجتمع المصري ويجب أن يخلد هذا الفن وفنانوه ومبدعوه للأجيال القادمة وكان يجب توثيق كل ما يخص فنانيه وصناعه من أعمال فنية وجوائز وأخبار مهمة بالتواريخ والسنين لكن يظل الفن المصري خالدا في القلوب وراسخا في العقول لكل المهتمين بالفنون”.

وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي كما يحمل في طياته التهديد للفن والفنانين، إلا أنه يحمل أيضًا بعض الإيجابيات التي لها علاقة بتخليد الفنانين وظهورهم الدائم حتى بعد رحيلهم.

يُذكر أن عددًا من الفنانين تعاقدوا مع إحدى الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على توثيق تاريخهم الفني وأرشفته بطريقة الرقمنة، ومن أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة، أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم من الفنانين.