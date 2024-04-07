شكرا لقرائتكم خبر عن تايسون يعود للأكشن والإثارة في فيلم "شقو" مع عمرو يوسف بأفلام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم محمد ممدوح تايسون إلى الإثارة والأكشن من جديد في شخصية جديد بفيلم "شقو" المقرر عرضه في دور العرض في عيد الفطر 2024، من إخراج كريم السبكى، ويجسد تايسون شخصية بلطجى يتعاون مع صديقه عمرو يوسف، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



شقو

وطرح المنتج أحمد السبكى البوستر التشويقى لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون" ولقد صرح السبكى بأن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض نهاية شهر رمضان الجارى.

يشار إلى أن فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.