ميرنا وليد - بيروت - إنتهى عرض مسلسل "ولاد بديعة"، ووصلت شخصية "مختار الدباغ" التي يؤديها الممثل السوري محمود نصر إلى نهايتها.

وقد ظهر "مختار الدباغ" وقد إنتهى به المطاف في المصح العقلي بعد أن أثبت عليه المرض، وتم عفوه من الجرائم التي إرتكبها.

وقد زاره المحقق في المستشفى حتى يقول له الجملة الأخيرة التي إختصرت معاناته كاملة: "الموضوع كبير أنا لو ما عملت اللي عملته كان ما حدا دري بمختار الدباغ.. الولد الصغير المنبوذ من أبوه وإخواته اختفى أنا عدمته! وكبرت مكانه رجال قول وفعل وفرضت اعتباري عالكل. حسيت حالي ملك العالم،، أنا ملك العالم".

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مقبولة لشخصية "مختار الدباغ" في "ولاد بديعة".. وما قاله إقتصر معاناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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