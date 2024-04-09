شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بقينا اتنين الحلقة الأخيرة.. شريف منير يعترف بحبه لرانيا يوسف ويعود لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشاجر شريف منير مع زين ابن خالة زوجته رانيا يوسف فى الحلقة الأخيرة من مسلسل بقينا اتنين، بعد أن وقع عقد الشراكة مع ياسمين، وكشف زين حقيقة وجه شريف منير بأنه منذ وصوله وهو في مشاكل مع زوجته وفرق أسرته.

واعترف شريف منير بحبه لرانيا يوسف، ولن يتخيل الزواج من امرأة أخرى، وياسمين تؤكد لها بأنه مش بيحبها ولكن عشان هي أم عياله، واعتراف بالأسف متأخر جدا.

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة 15والأخيرة، بطولة شريف منير و رانيا يوسف على قناة CBC، في تمام الساعة 12 منتصف الليل والإعادة 6:30 صباحاً والعادة الثانية 11:15 صباحاً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.