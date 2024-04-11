ريهام أيمن تستمتع بإجازة العيد برفقة شريف رمزي وعائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - تستمتع الفنانة ريهام أيمن بإجازة العيد رفقة زوجها الفنان شريف رمزي وأبنائهم وكشفت عن صور الإجازة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "ريهام" مع عائلتها على متن أحد المراكب وهم يستمتعون بإجازة العيد وحرصت على تهنئة متابعيها قائلة: "عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريهام أيمن الفنية بمسلسل "العراف" بطولة الزعيم عادل إمام وعرض بموسم دراما رمضان عام 2013.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان شريف رمزي كانت بمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان شيكو وعرض بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

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