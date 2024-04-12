شكرا لقرائتكم خبر عن "العين عليه" أحدث أغانى عاصى الحلانى بتوقيع فهد الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللبنانى عاصى الحلانى لإصدار أحدث أغانيه بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وإنتاج فهد الزاهد، وحققت الأغنية صدى واسع مع الجمهور فى دبى داخل أحد الحفلات فى عيد الفطر الحالى، وذلك قبل موعد طرحها رسميا المقرر له خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد النجم اللبنانى عاصى الحلانى، خلال لقائه مع تليفزيون الخليج 365، أنه انتهى من تصوير كليب يحمل اسم "العين عليه" فى منطقة الفيوم ومتحف المركبات بالقاهرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة وتحمل عددًا من المفاجآت، مشيرًا إلى أنه استمتع بجمال الفيوم خلال التصوير، والأغنية من ألحان ياسر نور وإخراج رودينا حاطوم.

واحتفل النجم اللبنانى عاصى الحلانى مؤخرًا بزفاف ابنته الفنانة ماريتا الحلانى على كميل أبى خليل بحضور الأهل والأصدقاء، وشهد الحفل لحظات مؤثرة للنجم اللبناني، حيث لم يتمالك نفسه من البكاء قبل تسليم ابنته لعريسها، وظهر ذلك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأحيا النجم عاصى الحلانى، مؤخراً، حفلاً غنائيًا فى ألمانيا، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته منها "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"انى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"ان كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ.

يذكر أن آخر أغنيات النجم عاصى الحلانى هى أغنية "تعرف شنو أحبك"، التي طرحها على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات فراس الحبيب، وألحان عادل العراقي، وتوزيع إليان الدبس.