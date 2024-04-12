أغاني تايلور سويفت تعود إلى “تيك توك” بشكل مفاجئ.. هل انتهى خلافها مع الشركة الموزّعة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت أغاني النجمة العالمية تايلور سويفت بالظهور على تطبيق “تيك توك” بعد خلافها المستمر مع شركة “يونيفرسيل ميوزيك غروب” Universal Music Group حول حقوق ملكيتها، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة “سي أن أن” الأميركية.

وتأتي هذه العودة بينما تستعد سويفت لإصدار ألبومها الجديد The Tortured Poets Department الأسبوع المقبل. وسحبت شركة “يونيفرسيل ميوزيك غروب” Universal Music Group أغاني عدد من فنانيها المختلفين، بما في ذلك تايلور سويفت وأريانا غراندي وكاميلا كابيلو وريهانا منذ أشهر قليلة، إذ أصدرت بياناً قالت فيه إن اتفاقية الترخيص الّتي منحته لمنصة “تيك توك” أصبحت على وشك الانتهاء.

وتسبب قرار الشركة المذكور بإزالة هذه الأغاني من جميع مقاطع الفيديو المنشورة عبر حسابات المستخدمين على “تيك توك” واستبدالها بإشعار يفيد بإنتهاكها حقوق الطبع والنشر.