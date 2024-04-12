شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر بعد نجاح مسار إجباري: مش عايز الجمهور يحطنى فى مكان معين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان عصام عمر الترند عقب ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا خلال مسلسل مسار إجبارى، الذى عرض في موسم رمضان، ونال إشادات كبيرة عليه.

وأكد الفنان عصام عمر أنه يفضل أن تكون الأدوار التي يقدمها على الشاشة مختلفة عن بعضها، قائلا: "بحب لما ييجي لى شغل أختار حاجات بعيدة عن اللي عملتها قبل كدة، ومش عايز الجمهور يحطني في مكان معين، وينتظرنى فى الكوميدي فقط".

وأضاف عصام عمر، خلال لقائه برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أنه شعر بسعادة كبيرة من ردود الفعل على دوره في مسلسل بطن الحوت، بعد الكوميديا في مسلسل بالطو، مضيفا: "كنت حابب مقدمش حاجة فيها كوميديا وكنت عايز أحافظ على الشخصية في مسلسل مسار إجباري".

وتابع: "كان لازم يكون شخصيتي مش كوميدية في مسلسل مسار إجبارى، ويكون في اختلاف بيني وبين أخويا في المسلسل، لأن أحمد داش هو بيهزر ومختلف ومكنش ينفع أسيب الكوميديا تسحبني، والمفروض أنا عكس شخصية حسين، ولازم نبان مختلفين، والمسلسل كان مبنى على كدة، أخين مختلفين ويجمعهم مسار واحد".

وأوضح عصام عمر، أن كل واحد في المسلسل من الأخين كان شبه البيئة التي تربى فيها وشبه تربية أبوه له، متابعا: "شخصية علي مش حاطط أبوه في حسبته ومربيه تربية قاسية، ويفاجئ أن أبوه متجوز واحدة تانية، ومخلف منها ابن كبير وهو ميعرفش".