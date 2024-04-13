دوللي شاهين من كواليس كليبها الجديد وسامح حسين يستمتع بإجازة العيد مع عائلته.. 10 لقطات لنجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيهان الشماشرجي

نشرت الفنانة جيهان الشماشرجي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بإجازة العيد.

داليا مصطفى

احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلادها ونشرت عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين صور جديدة من كليبها الجديد "دوللي ست البنات" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" استعدادًا لطرحها.

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صورة جديدة لها على طريقة السيلفي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

سامح حسين

نشر الفنان سامح حسين صورة مع عائلته خلال استمتاعهم بإجازة العيد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صور ومقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

مصطفى حجاج

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بإجازة العيد.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت وهي تستمتع بوقتها بأحد الشواطئ.

ناهد السباعي

خضعت الفنانة ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.