بالصور – محمد منير يحتفل بزفاف ابنة شقيقته بذراع مكسورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إصابة الفنان الكبير محمد منير في ذراعه، والتي أصيب بها قبل حفل “ليلة سعودية مصرية”، إلا أنه كان حريصاً على حضور حفل زفاف ابنة شقيقه الذي أقيم خلال إجازة عيد الفطر.

وظهر منير في الحفل وقد وضع ذراعه اليسرى في حامل للذراع، وحرص أن يحتفل مع ابنة شقيقه وزوجها والغناء لهما.

وكان محمد منير قد أصيب قبل الحفل الأول من سلسلة “ليالي سعودية مصرية” والذي شارك فيه رغم إصابته، وعلق على ذلك قائلاً للجمهور: “أنا آسف على اللي حصل، ولكن دي أقدار ربنا، وكنت هكون حزين لو ما شاركتكش في الليلة الجميلة دي، وبشكر المستشار تركي آل الشيخ، على كل اللي عمله ومش إحنا بس اللي بنحب السعودية، ولكن مليارات من العالم المسلم بيحبها، وغير المسلم أيضًا لما يعرف قيمة الإسلام هيحبها”.

وكانت ليلى علوي قد قدمت محمد منير، قائلة: “بالرغم من إصابته الشديدة النهاردة وقع واتكسرت إيده ولسة جاي من المستشفى ولكنه أصر إنه يمتعنا بفنه، كلنا بنحبك وشكرًا، ده الفنان مهما كان متصاب ومهما كان موجوع يمتع جمهوره”.