إلغاء حفل محمد عبده في البحرين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الشركة المنظمة، إلغاء حفل الفنان محمد عبده في دولة البحرين، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 19 أبريل.

وأوضحت الشركة المنظمة في بيان نشر عبر حساب شركة "روتانا لايف"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن تأجيل الحفل جاء بسبب مرور محمد عبده بوعكة صحية.

وجاء بيان الشركة كالتالي:

نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

ونعتذر عن أي ازعاج او خيبة أمل قد يسببه لكم هذا الخبر ونقدر دعمكم المستمر.

ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لـ شراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024.

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