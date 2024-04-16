شكرا لقرائتكم خبر عن هيدى كرم تبدأ تصوير فيلم جوازة توكسيك بدلاً من نسرين طافش والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة هيدى كرم تصوير دورها في فيلم جوازة توكسيك ليلى علوي وبيومي فؤاد، والذي تم استئناف تصويره مؤخراً الأسبوع بعد فترة من التوقف، حيث التحقت هيدى بأسرة الفيلم بدلاً من الفنانة نسرين طافش، إذ تجسد هيدى شخصية سيدة متزوجة من تامر هجرس، ولديها ابنة تجسد دورها ملك قورة.

فيلم "جوازة توكسيك تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدى كرم، تامر هجرس، ويجمع الفيلم ليلى علوى وبيومى فؤاد للمرة الرابعة فى السينما بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021 و"شوجر دادى" عام 2023 والعملين من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، إضافة إلى فيلم "المستريحة" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق آخر تنتظر هيدى كرم عرض مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" المكون من 45 حلقة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتجسد في أحداثه شخصية أميرة التي تعمل في بنك ومتزوجة، وتمر علاقتها الزوجية بالعديد من المشاكل بسبب عدم وضوح زوجها معها، في الوقت ذاته تحاول إكمال زواجهما حتى لو تنازلت عن أي شيء.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، سلوى محمد علي. والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي، إيرين يوسف، ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.

وكان آخر أعمال هيدي كرم مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، والعمل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة أديب، آية سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هاني، يوسف إبراهيم، وتأليف وإخراج هاني كمال.