محمد رمضان: "التواضع لله وحده وبتعامل مع جمهوري على إنه عيلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان محمد رمضان، عن جماهيريته الكبيرة بين شعوب الدول العربية، والتي يقارنها البعض بجماهيرية المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، وكوكب الشرق أم كلثوم.

وقال "رمضان"، في تصريحات تلفزيونية لـ "YAMA Arabia"، إن التواضع لله وحده، لكنه يعتبر الجمهور هو النجم، الذي يجب علينا أن نتعب ونجتهد من أجل إرضاءه، مضيفًا: "الجمهور هو النجم هو المرتاح وإحنا اللي بنتعب عشان نحاول نوصل له، الجمهور كل شيء ومهنتنا بدون جمهور ليس لها قيمة".

وأضاف: ""أنا بتعامل مع جمهوري على أنه عيلتي اللي بتكبر يوم عن يوم"، مرادفًا: "عيلتي دي الأول كانت مصر، بعد كده عيلتي بقيت الوطن العربي لما مشاريعي بدأت تصل لباقي الدول العربية وتنال رضاهم، ثم بدأت توصل النهاردة لأفريقيا اللي هي عيلتي الثانيه، ويوم عن يوم مين عارف يمكن عيلتي تبقى العالم كله".

ولم يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني عام 2024، واكتفى بالمشاركة في الموسم الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي ضم الفنانة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، والعمل من إخراج محمد سامي.

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