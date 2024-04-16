"كنت عايز أرتاح وأبعد شوية".. محمد رمضان يكشف سبب غيابه عن دراما رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان محمد رمضان سبب غيابه عن المشاركة في دراما رمضان 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه رمضان العام الماضي بمسلسل جعفر العمدة.

وقال "رمضان"، في تصريحاته لـ "YAMA Arabia"، إن سبب غيابه عن المشاركة في دراما رمضان 2024، للحصول على قسط من الراحة والتفكير في المشاريع التي ينوي تقديمها الفترة المقبلة.

وأضاف: "أنا كنت موجود في الدراما من 2018 بلا توقف، وكان لازم أبعد شوية وأسيب الجمهور يشوف باقي المشاريع الفنية والمسلسلات في رمضان 2024".

وتابع: "عندي مشروع سينمائي ضخم وصعب جدًا ومحتاج تحضير كبير، اللي هو فيلم أسد تأليف وإخراج محمد دياب، والفيلم كان يستحق أني ارتاح وأدخل وأنا بكامل طاقتي وتركيزي".

وعن نشرة صور من شخصية معينة طوال شهر رمضان، عقب قائلًا: "سعيد بأن الجمهور ربط اسمي بشهر رمضان ده شرف عظيم ليا، وبدأت أركز لقيت إن فعلًا اسمي مرتبط بالشهر بشكل كبير، بس ده لو حصل هتبقى كارثة على بعض الزملاء اللي بيبقى ليهم مسلسلات في رمضان، لأن على بوسترات المسلسلات في الشارع بيبقى مكتوب فوق كل نجم رمضان أحلى فدي تبقى مشكلة كبيرة".

ولم يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني عام 2024، واكتفى بالمشاركة في الموسم الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي ضم الفنانة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، والعمل من إخراج محمد سامي.

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