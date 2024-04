هل كانت لـ سيلينا غوميز علاقة غرامية مع حفيد جون كينيدي؟ الفنانة تردّ على التكهّنات

تمّر سيلينا غوميز بلحظة رائعة في حياتها الشخصية، حيث أنها على علاقة مع المنتج بيني بلانكو منذ عدة أشهر.

لكن قبل أيام بدأت الاشاعات تدور حول المغنّية وعلاقتها الرومانسية المزعومة مع أحد السياسيين، وتحديداً مع جاك شلوسبيرغ، الحفيد الوحيد للرئيس السابق جون إف كينيدي.

وأشارت رسالة على موقع X (تويتر سابقًا) إلى أن الرومانسية المزعومة حدثت بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وتطوّرت إلى درجة أنها أجبرت سيلينا نفسها على إنكارها بطريقة قوية: “لم أقابل هذا الإنسان أبدًا”، دون مزيد من التفاصيل.

جاك شلوسبيرج هو ابن كارولين كيني وإدوين شلوسبيرج ولم يعلّق حتى الآن على الأخبار المزعومة. ومع ذلك، في تاريخه الرومانسي، تمّ ربطه برائدة اللياقة البدنية كريسي جونز، لكن انفصلا مع اتهام السياسي بالخيانة.

سيلينا جوميز تستمتع بعلاقتها مع بيني بلانكو

وبعد إسكات الاشاعة، نشرت غوميز صورة جديدة من علاقتها الرومانسية الحالية، مفعمة بالحب والسعادة، إلى جانب بيني بلانكو. ومن خلال سلسلة من الصور عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، شاركت المغنّية سعادتها الحالية مرفقة بعبارة: “أنا أحبك”.

وهذا يؤكّد أنه منذ عدة أشهر، المغنية تحّب بلانكو بشدة وأن علاقتهما تسير على ما يرام، حيث أن “بيني” حصل بالفعل على موافقة الدائرة المقربة من غوميز، على الرغم من أنه لا يمكنهما البقاء معًا طوال الوقت، بسبب اعمالهما المتعدّدة.

وقال مصدر مقرّب لمجلة بيبول إن سيلينا تشعر بالفعل بارتباط عميق مع صديقها، بعد خمسة أشهر من علاقتهما، على الرغم من أنهما على طرفَي نقيض من البلاد مؤخرًا بسبب انشغالاتهما.

وجاء في التقرير: “إنهما واقعان في الحب بشدّة. إنها علاقة جديّة للغاية ويتواصلان عن بعد أثناء وجود غوميز في نيويورك من أجل التزامات العمل”.

وفي الوقت نفسه، انتهت سيلينا مؤخرًا من تصوير الموسم الجديد من مسلسل Only Murders In The Building، وتعمل الآن على تكملة لمسلسل The Wizards Of Waverly Place.

وتشارك أيضًا في تصوير فيلم “إميليا بيريز” الذي سينافس في مهرجان كان السينمائي ٢٠٢٤، وحضرت مؤخرًا حفل إطلاق Soft Pinch Luminous Powder Blush الجديد من Rare Beauty في ٦ أبريل في نيويورك.