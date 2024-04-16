تامر حبيب عن مسلسل الحشاشين: "مبروك علينا عمل فني يرفع الرأس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الكاتب والسيناريست تامر حبيب بـ مسلسل "الحشاشين"، بطولة كريم عبد العزيز.

وكتب حبيب، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "كنت مقرر من الأول إني هحوش الفرجة لبعد رمضان، عشان كنت عارف إن ده مسلسل موضوعه ثقيل، وكنت عايز أشوف حلقاته ورا بعض من غير ما أُجبر إني أفضل مستني حلقة بكرة و قد كان، عيدت مع حسن الصباح و أتباعه وأعوانه وأعدائه".

وأضاف: "و ظللت وسطهم لمدة اربعة أيام بالتمام و الكمال، أربعة أيام ممتعة و شيقة و متقنة و مرهقة، شكراً يا طاقم، هذا العمل ذو العيار الثقيل أمام وخلف الكامير، شكراً على كل المجهود المبذول بإخلاص، أنا بجد مش عايز أذكر أسماء علشان أنتوا كتير جداً، أنتوا جيش مجهز بعناية من الموهوبين المخلصين، كل واحد فيكم قدر يمتعني بشدة، مبروك علينا كلنا عمل فني تاريخي مشرف ويرفع الراس".

يذكر أن مسلسل "الحشاشين" سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.