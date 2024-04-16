

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الأتربي متابعيها وجمهورها، صورًا من جلسة تصوير جديدة، عبر موقع "انستجرام".

نشرت "الأتربي" صورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام"، وعلقت: "قصة طويلة قصيرة".

وأطلت الفنانة هدى الإتربي على جمهورها، مرتدية فستان جيمبسوت باللون الفضي، ومن فوقه جاكيت واسع، مع تسريحة شعر بسيطة.

وتفاعل جمهور "إنستجرام"، مع صور هدى الأتربي، معلقين: "هدي الأتربي أجمل بنت على وجه الأرض" ، "قنبلة الجيل"، "فنانة الجيل"، "ملبن مصر الحقيقي"، "فخر الصناعة المصرية"، "أجمد من جورجينا".



وشاركت هدى الأتربي، في مسلسل العتاولة الذي عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد في رمضان الماضي، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

اقرأ أيضا..

هدى الأتربي تستعرض جمالها بإطلالة مميزة.. والجمهور يعلق: "أجمد من جورجينا"