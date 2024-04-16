شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تعمل فى ورشة ميكانيكا فى فيلم اتنين × واحد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقف الفنانة سهر الصايغ بطلة فى فيلم اتنين × واحد، مع كل من الفنان سامح حسين ومحمد ثروت، حيث بدأت تصوير مشاهد دورها، حيث تجسد من خلاله فتاة تعمل فى ورشة ميكانيكا مع والدها بعد حصولها على دبلوم صنايع لكى تساعده، فهى ابنته الوحيدة ومرتبطة به ارتباطا كبيرا، ويشارك فى الفيلم أيضا كل من الفنانة عبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، إشراف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحى عبد المقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال.



سهر وسامح وعلاء مرسى



سهر الصابغ وسامح سحين



سهر الصايغ تعمل فى ورشة ميكانيا



سهر الصايغ فى ورشة ميكانيكا



سهر الصايغ فيلم اتنين × واحد



سهر الصايغ وسامح حسين



سهر الصايغ

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت من الأب، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التى تركها له والده، والثانى عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد عليه، وكان أول المستفدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فى الأموال، ويحمل الفيلم عددا من المفاجئات خلال عرضه في دور العرض السينمائى ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.