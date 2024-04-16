تطبيق “تيك توك” يزيح الستار عن أبناء النجوم… ابنة كريم محمود عبد العزيز تخطف الانظار بظهورها النادر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 11:18 مساءً - لسنوات طويلة حافظ عدد كبير من النجوم والنجمات على إبقاء أولادهم بعيدا عن الإعلام ليحافظوا على خصوصيتهم ويتركوا لهم حرية الاختيار إذا أرادوا الظهور فيما بعد أم لا.

لكن جاء تطبيق “تيك توك” ليظهر عدد كبير من أبناء النجوم من خلال مشاركتهم للمتابعين بفيديوهات لهم.

كريم محمود عبد العزيز وابنته

الفنان كريم محمود عبد العزيز لا يزال يحافظ على إبعاد بناته عن الإعلام، لكن بسبب “تيك توك” انتشر فيديو لابنته “كندة” وهي ترقص معه لتطبيق واحد من تحديات “تيك توك”.

كريم محمود عبد العزيز وابنته

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن عمره الحقيقي وعدد بناته

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن عمره، وعدد سنوات زواجه.

كريم محمود عبد العزيز وابنته

وقال كريم محمود عبدالعزيز في بودكاست «بيج تايم» بضيافة الإعلامي عمرو أديب:«أنا متجوز وأنا عندي ٢٥ سنة، وأتجوزت سنة ٢٠١١ يعني بقالي ١٣ سنة ، وعندي 3 بنات».

ليكشف كريم محمود عبدالعزيزأنه يبلغ ٣٨ عاما .

كريم محمود عبدالعزيز: «مكنتش عايز يكون فيه فجوة بيني وبين بناتي»

وقال كريم محمود عبدالعزيز في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم: «أنا من وأنا صغير كنت بتكلم مع والدي في موضوع الجواز، كالتزام وفي نفس الوقت مش عايز يكون فيه فجوة بيني وبين بناتي في فارق العمر، وأنا مريت بالموضوع دا مع والدي، ولو فيه حاجة جديدة بنتي عايزاها أكون عارف هي إيه، دا اللي كنت عايزة، ودا اللي حصل».

وأضاف: «قولت لوالدي أنا هتجوز، وأنا عندي 19 سنة، قالي امشي ياض، مراتي كانت معايا في الجامعة، واتقابلنا وبدأ يبقي فيه حب ما بينا، رحت قلتله أنا عايز أتجوزها.. أما عديت العشرينات واتجوزت وأنا عندي 25 سنة».

آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز

يُذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز، شارك في موسم رمضان 2024 المنقضي، بمسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، وشاركه في البطولة الفنان شيكو، وضم العمل كلاً من: دنيا ماهر، آية سماحة، محمد داود، شريف رمزي، حنان سليمان، محمد عبد العظيم، وغيرهم.

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الخليج 365

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