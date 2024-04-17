شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق: أخويا كان سبب فى موت أبويا وأهلى قالولى هتفضحينا بسبب التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن أن شخصية "عايدة" فى مسلسل "صيد العقارب" تشببها كثيراً في محاولتها طيلة حياتها أن تثبت أن البنت باستطاعتها تحقيق الكثير، وليس شرطاً أن يكون الولد أفضل منها، قائلة: "طول الوقت كنت بحاول أثبت لأهلي إني قوية، كان عندى أخ صغير توفى اسمه خليل وهو ولد واحد وكان مميزا جدا عننا علشان هو الولد وكان سبب في موت أبويا".

وتابعت خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" قائلة: "أبويا كان بيترافع في قضية الوفد بمجلس الدولة، وقبلها بيومين أخويا خليل عمل حادثة وخبط حد بالعربية والولد اللي اتخبط كان فى المستشفى، وخليل مكنش عايز يقول لأبويا الولد فين، فاللي أنا افتكرته كانت فيه خناقة وبابا كان داخل على خليل أوضته يضربه وبيقول له قوللي الولد فين، وبعدين الحمد لله طلع إن الولد مكنش مات، بس بابا خلال جلسة الوفد جاله هبوط في الدورة الدموية ووقع بالمحكمة وجاله جلطة ومات، وأنا وقتها كان عندى 12 سنة ومن وقتها كنت باثبت إنى أقدر أقيم هذه الأسرة".

وأكملت غادة عبد الرازق: "خليل أخويا اتوفى وأنا عندى 15 سنة، وبابا توفى وأنا عندي 12 سنة، وبالتالى فضلت أنا وماما ويسرية، وبدأت اشتغل وعمرى 21 سنة من بوابة الإعلانات، ومكنش التمثيل في الخطة".

وواصلت: "أهلي في الأول رفضوا دخولي التمثيل، وماما وقعت وتعبت بس أنا كنت عندية، وفي بداية مشواري قالولي هتفضحينا وهتبقى كومبارس، قلت لهم في يوم من الأيام هبقى نجمة كبيرة وهوريكم".